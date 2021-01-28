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رياضة

بن شرقي يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى مصر للمقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 08:59 م
بن شرقي
بن شرقي
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الثالث في شباك منافسه مصر للمقاصة، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

حصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 62 من عمر المباراة، مررها أحمد سيد زيزو بقوة لتمر من الجميع  وتستقر على قدم بن شرقي الذي يسددها قبل أن تسقط على الأرض ويسكنها الشباك لتصبح الهدف الثالث للزمالك.

وفي الهدف الثاني مرر فرجاني ساسي كرة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة بين لاعبي المقاصة، وتسلمها يوسف اوباما الذي وضعها بقدمه اليسرى في مرمى محمد كوكو ليعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

وفي الهدف الأول حصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة طارق حامد النموذجية داخل منطقة جزاء مصر المقاصة.

وتصدى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للكرة، وسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس محمد كوكو ويتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق ركلة الجزاء.

دخل نادي الزمالك بالتشكيل الآتي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى. 

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع. 

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط. 

أشرف بن شرقي في الهجوم. 

بينما دخل المقاصة بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي 

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