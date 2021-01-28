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التنمية المحلية: 50 مليون مواطن مستفيدون من مشروع تطوير القرى

الخميس 28/يناير/2021 - 09:04 م
خالد قاسم
خالد قاسم
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير القرى، يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي بدأت منذ شهر يناير 2019.  

وتابع قاسم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم إنشاء 375 مجمعا ريفيا في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى، مشيرا إلى أن القرى تمثل 58% من المجتمع السكاني المصري، بنحو 50 مليون مواطن.  

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية وتستغرق 3 أعوام لتحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 175 مركزًا وتضم 4209 قرى، إلى جانب 30900 تابع وعزبة ونجع. 
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