بلطجية يعتدون على مدير مستشفى بـ"مية نار" في طنطا.. الأمن يضبط الجناة والنيابة تحقق.. وتدخل عاجل من وزيرة الصحة والمحافظ.. صور

النيابة العامة تحقق مع المتهمين بالتعدي علي مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

وفد من نقابه الأطباء يزور "جاير" بقسم الحروق بكفر الزيات

وكيل الصحة "الوزيره ومحافظ الغربية اطمأنا علي مدير مستشفى المنشاوي بطنطا





شهدت محافظة الغربية اليوم واقعة مثيرة حيث تعدى بلطجية علي الدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي العام بمياه النار واصابته بحروق بوجهه من الدرجه الأولي والثانية وقرحة بالعين اليسري.





البداية عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ.

كما تبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار من ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم ضبطهم وعرضهم على النيابه العامه لبدء التحقيق.



وشدد المحامي العام علي سماع أقوال المتهمين في الحادث واسباب ارتكابه من جانبهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفريغ الكاميرات للتأكد من هويتهم .





كما أجرى وفد من أعضاء نقابة أطباء الغربية والنقابة العامة لأطباء مصر، زيارة خاصة إلى مركز مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام.





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جاء ذلك للاطمئنان على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، متمنين له الشفاء التام والعاجل.





كما ضم الوفد الدكتور محمد الأكشر عن النقابة العامة، والدكتور جرجس رزق الله، و الدكتور محمد موسى عن نقابة الغربية.





كما اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، والذي تعرض لحادث أليم علي يد بلطجية وأمر بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز.





كما أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابن المنظومة الصحية.



كما ندد وكيل وزارة الصحة بالغربية بواقعه الاعتداء، مؤكدا أن تلك الجريمه لاتغتفر ومن ارتكبها لابد أن يحاسب قانونيا ".



وتواصلت الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالدكتور محمد جابر بالغربية للاطمئنان على صحته ومعرفة الحالة الصحية بعد تعرضه لحادث أليم علي يد بلطجية .

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كما وجهت الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتقديم الرعاية الطبية والصحية له والتواصل الدائم لمعرفة تطورات الوضع والحالة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



