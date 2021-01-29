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توك شو

رغم كورونا.. السقا: نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 أضعاف أي مجال آخر

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:14 م
محمود السقا،
محمود السقا،
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إسراء صبري
قال محمود السقا، رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، إن اهتمام الدولة بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعد فرصة كبيرة لنمو قطاع التخصيم، معقبا "نسبة العملاء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وكانت 320 عميلا إلى 450 عميلا".

وتابع "السقا" خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نتوقع زيادة لعدد العمال في القادم، محفظة التخصيم في عام 2019 كانت تمثل 4.9 مليار جنيه، لكن خلال 2020 نمت بقيمة 5%، معقبا: نتوقع زيادة نسب النمو لأنها تدعم اقتصاد مهم وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأكمل: بالرغم من جائحة كورونا حدث نمو واضح في هذا المجال مقارنة أي قطاع تمويلي آخر، معقبا: "النمو كان 4 أضعاف أي مجال آخر".

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدعم القطاع وتعمل على وضع تعديلات على الشركات الخاصة بها من أجل الإنتاج بمنتهى السهولة، منوها إلى أن حجم نشاط التخصيم وصل إلى 11.3 مليار جنيه.
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