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محافظات

اليوم.. قافلة علاجية مجانية بمركز شربين بالدقهلية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:02 ص
قافلة علاجية مجانية
قافلة علاجية مجانية
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همت الحسيني
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية مجانية اليوم الجمعة.

وتتجه القافلة في الثامنة صباحا إلى قرية منشأة النصر مركز شربين وتستمر يومين لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وجه بتشكيل حملة بقيادة الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية وإدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الرقابة التجارية والتموين بالدقهلية، بناء على تكليف الرقابة الإدارية بالدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين. 

وأسفر المرور أمس الخميس بمدينتى المنصورة وطلخا عن العثور على  أدوية جدول مؤثرة ع الحالة النفسية وبدون فواتير بشقة غير مرخصة اسفل مركز للخصوبة بشارع قناة السويس بالمنصورة  وأدوية خاصة بالمستشفيات فقط طبقا للكتاب الدوري 1 لسنة ٢٠١٢ وأدوية تحتوي على مادة الرانتيدين مخالفة للمنشور ٣٨ لسنة ٢٠١٩ و5 أصناف خارج الثلاجة يلزم لحفظها ثلاجة مستلزمات طبية بعدد 8 أصناف بإجمالي 300 وحدة منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على الأصناف وجار عمل المحاضر اللازمة.

كما أسفر المرور أيضا عن وجود محل مستلزمات طبية غير مرخص بمدينة طلخا يحتوي على حوالي 2060 صنف وكلها مستلزمات طبية مسجلة ولكن موجودة في مكان غير مرخص وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة التموين وجار عمل المحاضر اللازمة.
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