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رياضة

ليفربول ضد توتنهام .. محمد صلاح أساسيا .. تشكيل الفريقين الرسمي

الخميس 28/يناير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن يورجن كلوب وجوزيه مورينيو عن تشكيل فريقي ليفربول وتوتنهام الرسمي اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالاتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ميلنر، جونز، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز  في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.

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