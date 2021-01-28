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رياضة

كعب شيكابالا يصنع هدف الزمالك الرابع في مرمى المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:13 م
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الرابع في شباك منافسه مصر للمقاصة، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

توغل شيكابالا بين دفاعات المقاصة، ومرر كرة بالكعب ليوسف اوباما وسددها في المرمى لتصبح النتيجة 4-0 للقلعة البيضاء.

حصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 62 من عمر المباراة، مررها أحمد سيد زيزو بقوة لتمر من الجميع  وتستقر على قدم بن شرقي الذي يسددها قبل أن تسقط على الأرض ويسكنها الشباك لتصبح الهدف الثالثا للزمالك.

وفي الهدف الثاني مرر فرجاني ساسي كرة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة بين لاعبي المقاصة، وتسلمها يوسف اوباما الذي وضعها بقدمه اليسرى في مرمى محمد كوكو ويعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

وفي الهدف الأول حصل أشرف بنشرقي على ركلة جزاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة طارق حامد النموذجية داخل منطقة جزاء مصر المقاصة.

وتصدى أشرف بنشرقي لاعب الزمالك للكرة، وسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس محمد كوكو ويتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق ركلة الجزاء، ويرفع بن شرقي رصيده من الأهداف ليصبح في رصيده ثلاثة أهداف حتى الآن.

دخل نادي الزمالك بالتشكيل الآتي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى. 

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع. 

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط. 

أشرف بن شرقي في الهجوم. 

بينما دخل المقاصة بهذا التشكيل:"

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي 

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