التنمية المحلية تكشف معايير تطوير 50 مركزًا على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، معايير تطوير 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، ضمن "المشروع القومي لتطوير القرى المصرية"، والتي تتمثل في: نسبة ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة فقراء الـ 2000 قرية من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث "معدل الإعالة"، ونسبة الأسر المحروسة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي، بالإضافة إلى نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياة عامة.





وتابع خالد قاسم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كما تتضمن التدخلات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، والتأهيل المهني لأهالي القرى ومشاركتهم في المشروعات المقرر تنفيذها.



