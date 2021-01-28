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التنمية المحلية تكشف معايير تطوير 50 مركزًا على مستوى الجمهورية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:19 م
التنمية المحلية
التنمية المحلية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، معايير تطوير 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، ضمن "المشروع القومي لتطوير القرى المصرية"، والتي تتمثل في: نسبة ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة فقراء الـ 2000 قرية من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث "معدل الإعالة"، ونسبة الأسر المحروسة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي، بالإضافة إلى نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياة عامة.  

وتابع خالد قاسم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كما تتضمن التدخلات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، والتأهيل المهني لأهالي القرى ومشاركتهم في المشروعات المقرر تنفيذها.  

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يتضمن كافة المشروعات الخاصة بتوصيل مياه الشرب و الصرف الصحي لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالكهرباء، والإنارة العامة، والطرق والنقل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية، والأبنية التعليمية، لخدمة قاطني تلك المراكز، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وتوفير سكان كريم. 
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