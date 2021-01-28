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سلك طوله 5 سم.. تامر أمين يكشف تفاصيل المسحة الشرجية

الخميس 28/يناير/2021 - 10:17 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة هامة للصين قائلا: "إحنا بنحبكم بس براحة علينا شوية.. كنتوا سبب فى تواجد كورونا.. والآن تتحدثون عن مسحة شرجية لـ كورونا.  

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر  النهار" المذاع على قناة النهار، أن المعظم سيرفض عمل هذه المسحة، مؤكدًا "صعب حد يعمل الموضوع ده". 

ولفت إلى أن الصين تقول إن مسحة الأنف والفم غير دقيقة، ولذلك المسحة الشرجية هى الأفضل، لأن الفيروس يصيب الجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن تلك المسحة صعبة مؤكدًا "بتم بـ سلك طوله 5 سم" فالموضوع صعب للغاية. 

وقد نشر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، الطريقة الأولى التي كانوا يقومون بها لاكتشاف كورونا، وكانت عن طريق أخذ عينة من البراز من المرضى، ولكن لم تكن الطريقة مناسبة للجميع في نفس الوقت، فقاموا بعمل مسحة الشرج لتصبح أكثر دقة وأسرع من الطريقة الأولى.

وكانت أغرب الطرق للتعرف على مصابي كورونا، كاميرات ذكية للتعرف على الوجوه، مزودة بأكثر أنظمة المراقبة الجماعية تطورًا في العالم بهدف تعقب المصابين بفيروس كورونا.

ويعمل هذا النوع من الكاميرات على قياس درجات حرارة الأشخاص بمجرد مرورهم من أمامها، والتعرف على وجوههم لتضع أمام المصالح الحكومية وفي الشوارع لتنقل معلومات دقيقة حول الشخص حتى وإن كان يرتدي قناعا طبيا أم لا، وفقا لما نشر في صحيفة الأنباء الصينية.

ولكن تظل الطريقة الأكثر شيوعًا حتى الآن، هي المسحة عن طريق الأنف والحلق، للتعرف على فيروس كورونا، ولكن الطريقة أثارت نقاشا كبيرا، ويقول بعض الأطباء الصينيين إن المرضى المتعافين استمروا في اختبار نتائج إيجابية من خلال عينات من الجهاز الهضمي السفلي بعد أيام من ظهور مسحات الأنف والحلق سلبية.
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