سلك طوله 5 سم.. تامر أمين يكشف تفاصيل المسحة الشرجية

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة هامة للصين قائلا: "إحنا بنحبكم بس براحة علينا شوية.. كنتوا سبب فى تواجد كورونا.. والآن تتحدثون عن مسحة شرجية لـ كورونا.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المعظم سيرفض عمل هذه المسحة، مؤكدًا "صعب حد يعمل الموضوع ده".





ولفت إلى أن الصين تقول إن مسحة الأنف والفم غير دقيقة، ولذلك المسحة الشرجية هى الأفضل، لأن الفيروس يصيب الجهاز الهضمي.





وأشار إلى أن تلك المسحة صعبة مؤكدًا "بتم بـ سلك طوله 5 سم" فالموضوع صعب للغاية.





وقد نشر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، الطريقة الأولى التي كانوا يقومون بها لاكتشاف كورونا، وكانت عن طريق أخذ عينة من البراز من المرضى، ولكن لم تكن الطريقة مناسبة للجميع في نفس الوقت، فقاموا بعمل مسحة الشرج لتصبح أكثر دقة وأسرع من الطريقة الأولى.



