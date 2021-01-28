أسامة ربيع: إنشاء أي مشروع موازٍ لقناة السويس يرفع المنافسة.. فيديو

قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه يجب أن نكون جاهزين وعلى اتم استعداد لأي مشاريع مختلفة تحدث في العالم، مؤكدا أن تلك الأماكن تقدم خدمات وعلينا أن نكون على قدر المنافسة.





وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن كل مشروع فى النقل البحري موازٍ لقناه السويس يؤثر عليها، مشيرا إلى أن انشاء أي خط يرفع من المنافسة.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه من الممكن استغلال ذلك والسعى لتكملة بعضنا العض، مؤكدا أن الصين نتكامل معها في الطريق البحري من خلال "طريق الحرير" والسفن ستعبر من قناه السويس.



