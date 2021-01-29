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بين الناس

سكان شارع امتداد الوحدة في إمبابة يطالبون بإعادة رصفه

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى سكان منطقة امتداد الوحدة فى إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، من تهالك الشارع حيث يعيش السكان في معاناة لعدم إدراج المسئولين شارع في خطط الرصف.

وقال الأهالى فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الشارع وعدم صلاحيتها للسير عليه وهو ما يؤدى الى صعوبة السير فيه بالسيارات والدراجات البخارية، كما يوجد مدارس بالشارع ووقت تساقط الأمطار لا يستطيع أحد السير على الأقدام".
  
وأضاف الأهالى: "على الرغم من معاناة الأهالي إلا أن الشارع خارج حسابات المسئولين ورئيس الحى، مطالبين برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسؤلين ولم يتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب غرق الشوارع من الصرف الصحي أو من مياه الأمطار".

وناشدوا المسئولين بمحافظة الجيزة والجهات المختصة ضرورة التدخل ورصف الشارع لأنه أصبح البديل لشارع القومية الرئيسى الذى أغلق بسبب أعمال بناء المترو ولتسهيل حركة الاهالى.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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