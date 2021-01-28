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برلمان

برلمانية: الشباب الدارسون بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن

الخميس 28/يناير/2021 - 09:50 م
النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق عضو مجلس النواب
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القسم السياسي
أكدت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أهمية الاستفادة من خبرات الشباب الدارسين بالخارج في بناء الدولة المصرية، مشيدة بعقد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة،  لورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم.


وأوضحت آمال رزق الله، لـ" صدى البلد"، أن الشباب الدراسين بالخارج تمكنوا من كسب مهارات جديدة وخبرات تساعدهم في مواكبة تطورات سوق العمل الحديثة، مشيرة إلى أن الدولة في يونيو السابق أطلقت أول برنامج تقدمه للشباب الدارسين فى الخارج، بهدف تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها.


وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة تشهد الدولة انتعاشه في جميع المجالات نظرًا لاستفادة من خبرات هؤلاء الشباب المصريين الذين ينقلون خبراتهم للشباب المصرى من خلال الندوات التي تعقدها وزارة الهجرة، مؤكدة أهمية تكوين روابط بين الشباب الدراسين بمصر والدراسين بالخارج لتحقيق الهدف الرئيسى وهو بناء الوطن.


وتابعت:" نحن نشهد أفضل العصور الاطلاق فالرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات بحلول عام 2030".


يذكر أن  السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم وتم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي/ نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.


وحرصت وزيرة الهجرة على حضور الشباب المشاركين في مبادرة شباب الدارسين بالخارج من كافة الدول، لاستعراض الاستراتيجية أمامهم للمشاركة في إعدادها وإبداء آرائهم وأفكارهم، كما شارك أيضا الشباب غير المتواجد في مصر وعادوا لدراستهم خارج مصر، وممن قاموا بجهود في تكوين روابط لشباب المصريين الدارسين في الدول المقيمون بها.
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