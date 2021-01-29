100 سنة مزيكا.. أوبرا دمنهور تنظم أمسية فنية لفريق نحاسيات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

في نفس السياق تنظم دار أوبرا دمنهور، برئاسة الدكتور مجدي صابر، فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة ، أمسية فنية لفريق "النفيخة" الذى أعتمد فى عروضه الموسيقية على شعار 100 سنة مزيكا، ويقدمها فى إطار مسرحى معتمدا على آلات النفخ النحاسي.

حيث أعد الفريق برنامجا فنيا يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها "طلعت يامحلا نورها" و "أهو ده اللى صار" و "سالمة يا سلامة"و "أنت عمري" و "الف ليلة وليلة" و "أكدب عليك" و "حلوة بلادي" و "طاير يا هوا " و "سواح" و "علي رمش عيونها"، إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة التى كتبت خصيصا للفرقة.





يذكر أن فريق النفيخة من فرق الموسيقى المستقلة ويضم خمسة عازفين للآلات النحاسية وعازفين للإيقاع، ويعمل على تطوير ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات، إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد، ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات، بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .





ويأتي الحفل فى إطار رعاية الأوبرا للفنانين الذين يقدمون فنا هادفا وجادا ويحمل فكرة جديدة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

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