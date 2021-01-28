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حوادث

بعد اتهام إضرار بالمال العام.. إخلاء سبيل رئيس مدينة أبوتشت بقنا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:39 م
محكمة
محكمة
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يوسف رجب

أخلت النيابة العامة بقنا، سبيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، و آخرين، على خلفية استدعائهم فى واقعة صرف مبالغ مالية بالأمر المباشر مقابل توريد معدات وأدوات نظافة لمجلس مدينة دشنا.


تبين خلال تحقيقات النيابة، أن المبلغ المقدر بـ 178 ألف جنيه، لا يزال بحوزة خزينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، و أنه لم يكن هناك قصد جنائى تجاه واقعة ترسية العرض على أحد المقاولين.


وكانت إدارة مباحث الأموال العامة، استدعت الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت و آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام، فى تعاملات حدثت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، خلال فترة توليه العمل نائبًا لرئيس المدينة.


جاء قرار استدعاء المذكورين بناء على قرار صادر بتشكيل لجنتين من إدارة المتابعة وتقيم الأداء بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشأن فحص عملية توريد أدوات ومعدات في مدينة دشنا بقيمة حوالى 200 ألف جنيه.


وتبين من تقرير اللجنة، أن المعدات والأدوات التى تم توريدها، غير صالحة و غير جيدة و بسعر أعلى من السوق مما يعد إضرارًا بالمال العام، إلا أن التحقيقات انتهت إلى غير ذلك.

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