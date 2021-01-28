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محمد موسى: وزارة البترول تبذل مجهودا كبيرا للنهوض بالقطاع

الخميس 28/يناير/2021 - 10:08 م
محمد موسي
محمد موسي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد موسى إن تصريح وكالة بلومبرج عن أن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام، "كلام يسعد ويفرح لأن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل مجهودا كبيرا جدا".  

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه بحسب "بلومبرج" فإن البلاد تستعد لزيادة صادراتها من الغاز وأن تصبح موردًا رئيسيًا لقارة أوروبا؛ من خلال إعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.  

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قد ذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أن عودة مصنع دمياط للعمل، بالإضافة لمنشأة "إدكو" التي انتعشت صادراتها بعد انخفاضها العام الماضي وسط جائحة كورونا، سيمثِّل عملية "إعادة إحياء" لقطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر إنتاجًا وتصديرًا. 
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