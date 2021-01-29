أهالى قرية ميت أبو خالد فى الدقهلية يطالبون بإحلال وتجديد مركز الشباب

ناشد أهالى قرية ميت ابو خالد التابعة لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بسرعة إصدار قرار لإحلال وتجديد مركز شباب القرية وإعادة فتحه للممارسة الأنشطة الرياضية .





وقال المواطن عماد الغلبان فى رسالته: "سبق وأن تقدمنا بشكوي الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور أحمد نبيل ابن مركز ميت غمر بشأن إنشاء سور وتنجيل ملعب مركز شباب ميت ابو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وتم ارسال فديو يوضح وضع الملعب السيء وأثناء زيارة الوزير لقرية ميت يعيش ٨ أكتوبر ٢٠١٨ أصدر تعليماته بضرورة بحث الأمر".





وأضاف : أنه بعد انتهاء الزيارة مساء هذا اليوم انتقل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ومدير إدارة الشباب والرياضة بميت غمر ببحث الأمر ورفعه للوزارة وكنا نأمل في تغيير الوضع وحتي تاريخه لن نجد اي نتيجه علي ارض الواقع علي الرغم من أن هناك أكثر من ملعب جاري إحلال وتجديده للمرة الثانية في حين أن هناك ملاعب لم يتم تنجيلها حتي الان وجاهدنا كثيرا لتوصيل صوتنا للوزير وعلي الرغم من علمه بالأمر إلا أنه دون جدوي، مناشدين بالنظر الى مركز شباب ميت ابو خالد و ترميمه لخدمة الأهالي والشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية.





للتواصل مع القارئ من خلال رقم ٠١٠٦٣٧٣٥٩٥٠





أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.