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مرأة

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات

الخميس 28/يناير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
كشف تقرير بموقع timesofindia أن المكسرات هي أبسط طريقة لروتين العناية بالبشرة، معلنا عن كيفية الحصول على الفوائد الصحية من المكسرات للبشرة.

- اللوز:
اللوز مفيد أيضًا في تحسين مرونة بشرتك وخطوطها الدقيقة، كل ما عليك فعله هو نقع 4-5 حبات من اللوز في الماء طوال الليل، وخلع الطبقة العليا من الجلد في صباح اليوم التالي، واهرسي اللوز مع الموز. 

استخدمي هذا المزيج كمقشر على وجهك ودلكي بشرتك بحركة دائرية لطيفة، واتركيه على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بماء بدرجة حرارة الغرفة. 

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- الجوز:
الجوز غني بفيتامين ب الذي يحافظ على البقع الداكنة والخطوط الدقيقة، تعتبر هذه المكسرات عامل تقشير ممتاز وتساعد أيضًا في التخلص من خلايا الجلد الميتة، للاستفادة من الجوز كعجينة تقشير، تحتاج إلى طحن 3-4 منها وخلطها مع ملعقة من العسل، امزجه جيدًا ثم ضع العجينة على وجهك، اتركيه يجف لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، سوف يتخلص وجهك من جميع خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة.

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