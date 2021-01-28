أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات

- اللوز:

استخدمي هذا المزيج كمقشر على وجهك ودلكي بشرتك بحركة دائرية لطيفة، واتركيه على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بماء بدرجة حرارة الغرفة.

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- الجوز:

الجوز غني بفيتامين ب الذي يحافظ على البقع الداكنة والخطوط الدقيقة، تعتبر هذه المكسرات عامل تقشير ممتاز وتساعد أيضًا في التخلص من خلايا الجلد الميتة، للاستفادة من الجوز كعجينة تقشير، تحتاج إلى طحن 3-4 منها وخلطها مع ملعقة من العسل، امزجه جيدًا ثم ضع العجينة على وجهك، اتركيه يجف لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، سوف يتخلص وجهك من جميع خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة.