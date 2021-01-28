أخبار الدراما| فريق عمل بين السماء والأرض في جاردن سيتي.. شاهد أحمد العوضي من كواليس اللي ملوش كبير

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار المسلسلات، ونجوم صناع الدراما، من أبرزها..









شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق احمد العوضي علي الصورة قائلة "الخديوي 🔥🔥 🔥ابوكس اللي تحت عينه ده وقع قدامه رجاله كتير اللي مالوش كبير رمضان ٢٠٢١".





ويشارك العوضى فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.









نشرت رانيا يوسف صورة لها من كواليس مسلسل اللعبة الجزء الثاني برفقة شيكو وكتبت "نسرين VS وسيم الصريطي اللعبة هتولع".





ويعرض العمل على منصة شاهد vip، حاليا، وسيعرض العمل علي قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المقبل.





والعمل بطولة نخبة من نجوم الكوميديا هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو.









يكمل فريق عمل مسلسل "بين السماء والأرض" تصوير العمل الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.





وكشف مصدر لـ صدى البلد": أن فريق عمل المسلسل يقوم حاليا بتصوير بعض المشاهد الخارجية وتحديدا بمنطقة جاردن سيتى وتجمع المشاهد بين عدد من فريق العمل منهم غادة عادل ويسرا اللوزى.





ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل الى الاستوديو لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل الذى يشارك فى بطولته كل من مصطفى درويش ونجلاء بدر وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العد













نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة من كواليس مسلسل "موسى" برفقة الفنان محمد رمضان عبر حسابها بموقع إنستجرام.





وعلقت عبير صبرى، على الصورة قائلة: "ملحمة موسي نمبر وان".





مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي





كانت أحدث أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.





المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.