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فن

وفاة نجل فنان شهير في حادث سيارة.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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قسم الفن
رحل عن عالمنا نجل الفنان الكبير سيف عبد الرحمن من زوجته المخرجة دينا واصف، إثر حادث سيارة.

ونعى سيف نجله قائلا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله"، ونشرت دينا واصف صورة لها مع ابنها وكتبت": مع السلامة هتوحشني.

وبدأ الفنان سيف عبد الرحمن مشواره الفني بعد تأسيس فرقة رضا التي نالت إعجاب الجميع، وقال: إن هذه الفرقة كانت خاصة بالدولة لأنها تهتم بالثقافة والإبداع .

وأضاف  الفنان سيف عبد الرحمن ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية« TeN» ، أن عصر الستينيات والسبعينيات يتميز بالثقافة والنهضة مشيرًا إلى أنه بعد ذلك تم عمل بعمل فرقة  قومية مقابلة لـفرقة رضا ، ومن حسن الحظ تم قبوله من ضمن 40 شخصا آخرين  

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