وفاة نجل فنان شهير في حادث سيارة.. تفاصيل

رحل عن عالمنا نجل الفنان الكبير سيف عبد الرحمن من زوجته المخرجة دينا واصف، إثر حادث سيارة.





ونعى سيف نجله قائلا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله"، ونشرت دينا واصف صورة لها مع ابنها وكتبت": مع السلامة هتوحشني.





وبدأ الفنان سيف عبد الرحمن مشواره الفني بعد تأسيس فرقة رضا التي نالت إعجاب الجميع، وقال: إن هذه الفرقة كانت خاصة بالدولة لأنها تهتم بالثقافة والإبداع .





وأضاف الفنان سيف عبد الرحمن ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية« TeN» ، أن عصر الستينيات والسبعينيات يتميز بالثقافة والنهضة مشيرًا إلى أنه بعد ذلك تم عمل بعمل فرقة قومية مقابلة لـفرقة رضا ، ومن حسن الحظ تم قبوله من ضمن 40 شخصا آخرين



