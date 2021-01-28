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رئيس قناة السويس: النقل البحري أرخص وأسرع وسيلة لتداول البضائع.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 09:30 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه لا يوجد مشروعات تركية قطرية في قناه السويس، مؤكدا أن ما يحدث بإقليم شرق المتوسط لم يؤثر في عبور السفن بقناة السويس.

وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن حفر قناه السويس الجديدة جعل الكل يرغب فى العبور دون اى مخاطر .

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن قناه السوس الجديدة  بمثابة شريان ضخم يساهم في نقل السفن بسرعة كبيرة وامان إضافة إلى توافر الخدمات الملاحية للسفن والحمولات.

وأشار إلى أنه سيظل النقل البحري ارخص واسرع وسيلة لنقل البضائع ونستطيع من خلاله تحقيق الأهداف المرجوة.
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