شاهد.. ملخص وأهداف الزمالك ومصر المقاصة

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.





حصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة طارق حامد النموذجية داخل منطقة جزاء مصر المقاصة.





وتصدى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للكرة، وسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس محمد كوكو ويتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق ركلة الجزاء، ويرفع بن شرقي رصيده من الأهداف ليصبح في رصيده ثلاثة أهداف حتى الآن.





مرر فرجاني ساسي كرة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة بين لاعبي المقاصة، وتسلمها يوسف اوباما الذي وضعها بقدمه اليسرى في مرمى محمد كوكو ويعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الثاني.





وأخطأ محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ومرر كرة للاعبي مصر المقاصة، وسدد مروان حمدي لاعب الفريق الفيومي الكرة ولكن استطاع أبو جبل أن يصحح خطأه وينقذ مرماه.





ومن بعدها مرر اشرف بن شرقي كرة رائعة لأحمد سيد زيزو، وسددها زيزو ببراعة ولكن مرت بجوار المرمى.





وواصل الزمالك هجومه على المقاصة، ومرر امام عاشور كرة رائعة أخرى لزيزو في الدقيقة 38 وسددها زيزو قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس المقاصة وأنقذته من هدف ثالث.









حصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 62 من عمر المباراة، مررها أحمد سيد زيزو بقوة لتمر من الجميع وتستقر على قدم بن شرقي الذي يسددها قبل أن تسقط على الأرض ويسكنها الشباك لتصبح الهدف الثالث للزمالك.





توغل شيكابالا بين دفاعات المقاصة، ومرر كرة بالكعب ليوسف اوباما وسددها في المرمى لتصبح النتيجة 4-0 للقلعة البيضاء.





تمكن مروان حمدي لاعب مصر المقاصة من تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة لم يتمكن محمد أبو جبل حارس الزمالك أن يصنع أمامها شئ.





وانتهت المباراة بفوز الزمالك برباعية، ليرتفع رصيده الى 23 نقطة ويعتلي صدارة الجدول، بينما يستقر المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة.