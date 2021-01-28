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الهدف ألا يفوز ترامب.. مفكر روسي يكشف التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:46 م
ترامب
ترامب
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حمزة شعيب
قال الكاتب أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الديمقراطيين الآن هم المسيطرون على الموقف، واستطاعوا أن يفوزوا وهذه ضربة للقيم الديمقراطية في أمريكا.

وأضاف الكاتب أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه "تم القبض على خبير تكنولوجي قام بعمل هكر على كمبيوتر الانتخابات الأمريكية وتحويل الأصوات إلى بايدن، وهذا يعتبر استفزازا كبيرا لصاحب الاصوات الانتخابية، لافتًا إلى أن هناك قضايا سوف تحسم هذا الأمر، وكان الهدف هو ألا يفوز ترامب".  

وأوضح أنه كان هناك انتهاكات كثيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منوها بأن الاقتصاد الأمريكي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2018، لافتًا إلى أن المتشددين في العولمة كانوا يقولون إنه يجب أن تكون هناك قوى لتحديد مسار الاقتصاد في العالم.  

وأكد أن هناك قوى وقفت ضد ترامب لإسقاطه، وأنه لم تكن لديه حظوظ في فترة رئاسية ثانية، لافتًا إلى أنه ستكون هناك ديمقراطية راديكالية بعد انتصار بايدن، وأمريكا انقسمت إلى نصفين خلال الانتخابات الرئاسية.
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