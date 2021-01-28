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توك شو

إبراهيم عيسى: الإخوان خانوا الوطن ونهشوا في مصر.. والسادات فتحلهم البلد

الخميس 28/يناير/2021 - 09:49 م
الإعلامى إبراهيم
الإعلامى إبراهيم عيسى
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قسم التوك شو
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن الإسلام السياسيى يشكل خطرا أكبر مما نتوقع ونظن بمصر التي نتمناها، وهو ما يجعلني أعود للزمان قبل 15 عاما وتحديدا في فترة حكم مبارك، منذ 95 وحتى 2011، كنت أسست الدستور فى نسختين الأولى والثانية، ثم فصلى من رئاسة التحرير، وكنت أوصف بـ "الصحفى الإثارى".

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، إن الدرس المستفاد في هذه الفترة، أن التركيز على خصم ينسيك العدو، والتركيز على الواقع، ينسيك المستقبل، فهناك خصم سياسي، وهناك عدو سياسي، فالأخير هو من يكفرنا ويرى الوطن "حفنة تراب" عفنة، كما قال حسن البنا، وهو عقيدة لدى الاخوان.

وتابع: الاسلام السياسى يخون الوطن، ولا يحترم اى اتفاقيات، وحينما قامت 25 يناير، ظهروا على حقيقتهم، و"نهشوا" مصر ، حتى من ظهروا وكأنهم تائبون، وأفسدوا علينا حياتنا منذ العشرينيات، فتاريخهم مليء بالتحالفات السياسية ضد الانجليز والأمريكا، فهم يحاولون طعن الديموقراطية، فحينما خرج المصريون تأييدا لسعد زغلول والوفد، خرج الإخوان لتأييد إسماعيل صدقى، حتى السادات الذى فتح لهم البلد اغتالته التيارات الإسلامية.

وأردف: أى عنف حدث فى مصر منذ عام 1928، ستجد الاخوان وتيار الاسلام السياسى، فليس هناك ليبرالي أو يسارى قاموا بذلك.
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