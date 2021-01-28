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أخبار العالم

سقوط 3 قنابل يدوية داخل سراي طرابلس اللبنانية دون إصابات

الخميس 28/يناير/2021 - 09:34 م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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محمود نوفل
 
أعلنت قوي الأمن الداخلي اللبناني عن سقوط ثلاث قنابل يدوية حربيه داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر.

وعبر صفحتها علي تويتر تساءلت : أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب  ما هو المطلوب أو المقصود؟


وكانت قنبلة يدوية حربية  اخري في وقت آخر  ‏سقطت داخل باحة سراي طرابلس نتج عنها جرح احد العناصر واصابته طفيفة. ‎

وكان ‏الصليب الاحمر في مدينة طرابلس اللبنانية أعلن في وقت سابق  عن تسجيل 3 جرحى خلال هذا تظاهرات هذا اليوم حيث تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة نتيجة التظاهرات التي تشهدها المدينة اليوم بجانب إسعاف 30 مصابا  في المكان. 
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