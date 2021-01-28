سقوط 3 قنابل يدوية داخل سراي طرابلس اللبنانية دون إصابات

أعلنت قوي الأمن الداخلي اللبناني عن سقوط ثلاث قنابل يدوية حربيه داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر.





وعبر صفحتها علي تويتر تساءلت : أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟









وكانت قنبلة يدوية حربية اخري في وقت آخر ‏سقطت داخل باحة سراي طرابلس نتج عنها جرح احد العناصر واصابته طفيفة. ‎



