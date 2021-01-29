مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر.. وسببان رئيسيان وراء انخفاض أعداد مصابي كورونا بمصر

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قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا ان هناك تراجعا ملحوظا بإعداد كورونا في الفترة الاخيرة ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين منوها أنه ليس لدينا أي معلومات عن موجة ثالثة.









وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الاعراض لا تزال مستمرة وبنفس الحدة مشيرا إلى أن الأعداد في تناقص مستمر بالمستشفى موضحا أنه توجد أعراض كثيرة لا تقف عند الاعراض المعروفة والأعراض جديدة صداع وآلام العظام و العضلات و المفاصل و فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد ونهجان وكحة مستمرة ونقص الاوكسجين وآلام بالصدر.









وشدد مدير المستشفي العزل علي التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .













وتابعت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم بناء على قرار رئيس الجامعة بتخصيص المستشفى إلى عزل مصابي فيروس كورونا.









وأضافت الدكتورة هالة، أن المستشفى مخصص لهيئة أعضاء التدريس والطلاب وأسرهم وجميع العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى المرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس التي ثبتت إيجابياتهم بكورونا.









وأكد سويد أن المستشفى مجهز بعدد 31 من أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة، موضحا أن المستشفى يستقبل جميع الحالات الحرجة والمتوسطة، كما يستقبل جميع الأعمار ما عدا الأطفال.









وأشارت الدكتورة هالة إلى أنه يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







