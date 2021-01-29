مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر.. وسببان رئيسيان وراء انخفاض أعداد مصابي كورونا بمصر

_ مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر
_ أستاذ مناعة : الطفرات الجديدة لكورونا لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة
_ سببان رئيسيان وراء انخفاض أعداد مصابي كورونا بمصر
قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا ان هناك تراجعا ملحوظا بإعداد كورونا في الفترة الاخيرة ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين منوها أنه ليس لدينا أي معلومات عن موجة ثالثة.
وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الاعراض لا تزال مستمرة وبنفس الحدة مشيرا إلى أن الأعداد في تناقص مستمر بالمستشفى موضحا أنه توجد أعراض كثيرة لا تقف عند الاعراض المعروفة والأعراض جديدة صداع وآلام العظام و العضلات و المفاصل و فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد ونهجان وكحة مستمرة ونقص الاوكسجين وآلام بالصدر.
وشدد مدير المستشفي العزل علي التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .
وتابعت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم بناء على قرار رئيس الجامعة بتخصيص المستشفى إلى عزل مصابي فيروس كورونا.
وأضافت الدكتورة هالة، أن المستشفى مخصص لهيئة أعضاء التدريس والطلاب وأسرهم وجميع العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى المرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس التي ثبتت إيجابياتهم بكورونا.
وأكد سويد أن المستشفى مجهز بعدد 31 من أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة، موضحا أن المستشفى يستقبل جميع الحالات الحرجة والمتوسطة، كما يستقبل جميع الأعمار ما عدا الأطفال.
وأشارت الدكتورة هالة إلى أنه يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة إن إجازة منتصف العام كانت سببا في انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا وهذا يعكس مدي حرص الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا منوها أنه مع ارتفاع درجات الحرارة سوف تقل الأعداد تدريجيا .
وأضاف الدكتور خالد خلال تصريحاته لصدي البلد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أسرع انتشارا وشراسة وأنه تم حدوث بعض الطفرات الجينية في بعض السلالات الجديدة من فيروس كورونا ومن أهمها السلالة الجديدة والتي ظهرت في إنجلترا.
وأكد أبو شنب أنه تم ذلك في البروتين الشوكي الخارجي spike protein و لكن هذه الطفرات كانت في الربع الأخير من هذا البروتين و هو الجزء المرتبط بالغلاف البروتيني للفيروس وبالتالي لن يؤثر علي الجزء المستهدف من هذا البروتين والذي يرتبط به الأجسام المضادة الناتجة من استخدام التطعيمات المتاحة مشيرا إلى أن مثل هذه الطفرات لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة.
وشدد أستاذ المناعة علي أهمية التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون. .
وأشار الدكتور خالد إلى أن فيروس كورونا قد يصيب بعض الأشخاص في الجهاز الهضمي أو العصبي والتنفسي قائلا" محدش هينجو من كورونا إلا إذا اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ".
وأوضح أبو شنب ، إنه في ظل زيادة حالات الإصابة بكورونا في مصر ينتج عن ذلك حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات مما يضعف المناعة.
وتابع أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.
وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:
_ الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.
_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.
- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.
_ ممارسة الرياضية بشكل يومي
_ تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها
_ تناول البيض والجبن
_ تناول المكسرات بأنواعها
_ التوقف عن التدخين