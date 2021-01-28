ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة شتوية.. هبة مجدي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

الخميس 28/يناير/2021 - 10:21 م
هبة مجدي
هبة مجدي
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية تكشف جمالها.

وتألقت هبة مجدي، بإطلالة أنيقة ترتدي توب  صوف جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.


وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم

دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

علا رشدي في أحدث ظهور مع ابنتها: "Summer is in winer"

أحلى كابلز.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور برفقة زوجها محمد محسن

ايه الجمال ده.. هبة مجدي تتألق برفقة زوجها والجمهور يتغزل

هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد

هبة مجدي تحضر مفاجأة لجمهورها

ترشيحاتنا

كاد أن يبكي.. تامر أمين يتأثر على الهواء.. تفاصيل

يبدأ من الاثنين.. قرار كويتي عاجل بشأن التقاضي

أول هجوم من إدارة بايدن على نظام أردوغان

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تُستخدم فيها المسحة الشرجية

وفاة نجل فنان شهير في حادث سيارة.. تفاصيل

ضبط المتهمين بالاعتداء بمياه النار على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات