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أسامة ربيع: الرئيس وجه بتقديم الدعم للسفن العابرة للقناة خلال أزمة كورونا.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 09:51 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه قدم الدعم اللازم لإحدى السفن العابرة كان عليها 62 حالة إصابة بكورونا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم اللازم خلال أزمة كورونا لكل السفن العابرة بقناة السويس.

وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي إنسان، مشيرا إلى أن تلك السفينة التي كان عليها العديد من إصابات كورونا عبرت في 10 ساعات وتلقينا إشادات من المنظمات الدولية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أننا من الدول القليلة السماح لتبديل البحارة الموجودين على مراكب، مؤكدا أن كل دول العالم لم تكن تستقبل أى من البحارة ولكننا قمنا بذلك.

وأشار ربيع إلى أننا اعطينا تخفيض للسفن 50% والتي كان على متنها بحارة ستقوم باستبدالها.
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