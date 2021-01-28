"مصر ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز عالميًا".. نائب رئيس هيئة البترول يوضح

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تقرير بلومبيرج جاء على ضوء تشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعي بمصر، وتشغيل مصنع بكامل قوته سيكون بنهاية فبراير المقبل.



وتابع "يوسف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "سيتم تشغيل وحدة الإسالة بدمياط لتنضم إلى وحدة الإسالة بأيسكو، معقبا أن "حجم تصدير مصر للغاز الطبيعي ستجعل مصر من ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز عالميًا".



وأضاف، أن مصر سيصبح لديها وفرة من الغاز بسبب انخفاض استهلاك الغاز نتيجة لجوء المواطنين إلى أجهزة التكييف بشكل ضخم، إضافة إلى انخفاض نسبة استخدام الغاز الطبيعي في العديد من الاستخدامات.

