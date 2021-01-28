مفكر روسي: فرنسا معرضة لحرب أهلية

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن هناك قوى فوق مستوى الدول تتحكم في تحديد من يكون في سدة الحكم، منوها بأن أمريكا هي القطب الأوحد في العالم حتى الآن، حيث أنها أقل قوة مما كانت عليه منذ عقود لكنها مازالت تسيطر على العالم.





وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يمثلون قوة الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن ألمانيا اقوى اقتصاد في أوروبا لكنها سياسيا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا تعاني مشكلة مالية منذ فترة طويلة.



