البحوث الفلكية: نشاهد اقتران القمر مع الحشد النجمي فجر الجمعة

نشاهد غدا الجمعة الموافق 29 من يناير الجاري في سماء القاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل" للمرة الثانية خلال هذا الشهر وذلك قبل شروق الشمس.





وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران قبل شروق الشمس صباح الجمعة 29 يناير، كما أن القمر سيبدو بدرا للرائي في ذلك اليوم.





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وأضاف أنه من الصعب رؤية الحشد النجمي بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تليسكوبات لمشاهدة هذه الظاهرة بشكل واضح.





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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف عن حدوث ظاهرة فلكية شهدناها في سماء القاهرة أمس الخميس الموافق 28 يناير 2021م.



