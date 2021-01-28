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أخبار العالم

لدعم تواجدها اللا شرعي.. قاعدة عسكرية جديدة للقوات الأمريكية في سوريا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:31 م
قاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية
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محمود نوفل
كشفت وكالة الأنباء السورية سانا عن قيام القوات الأمريكية في سوريا  بمباشرة  إنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

وأفادت الوكالة السورية  نقلا عن مصادر محلية أن مواد لوجستية وعتادا عسكريا تم استقدامها إلى القاعدة حيث ادخلت القوات الأمريكية 10 ناقلات جند إلى مدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها إلى ريف اليعربية المتاخمة للحدود العراقية حيث باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة قرب تل علو شمال غرب اليعربية.

وأشارت الوكالة الي استقدام  آلات تجهيز الطرق حيث قامت بتعديل وفرش الإسفلت بالقرب من صوامع تل علو على مقربة من قاعدة خراب الجير التي تتخذ منها القوات الامريكية منطلقا لمروحياتها. 

وقالت الوكالة إن تلك القاعدة  تهدف تعزيز وجودها اللاشرعي في الجزيرة السورية تماشيا مع مخططاتها الرامية إلى سرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية.

وبينت الوكالة السورية  إن القوات الأمريكية أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد.
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