أول فلاحة مصرية تطبق نظام الأورجانيك في زراعة المحاصيل.. فيديو

قالت أم نورا مزارعة مصرية، إنها تمكنت خلال الفترة الأخيرة من زراعة محاصيل الخضر والفاكهة بنظم الزراعة الحيوية، باعتباره أنظمة زراعية حديثة بدأت مصر في تحقيقها ، مشيرة إلى أن هذا النظام حقق مؤخرا أعلى جودة وإنتاجية مقارنة بالزراعة التقليدية.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انها تمتلك 20 فدانا من أراضى الاستصلاح الزراعى بزمام قرية العلا بمنطقة برج العرب، كما انها أول سيدة تزرع بالنظم الحيوية صيفا الطماطم والأناناس والفلفل والباذنجان وفى الشتاء يزرع القمح والبصل والثوم والفول البلدى والكرنب والقرنبيط.





وأوضحت، أن تحاليل الثمار المنتجة من أرضه أثبتت خلوها تماما من متبقيات المبيدات، وهو ما يعنى زيادة كبيرة في أسعار تسويقها لأنها منتجات أورجانيك ولها سعر خاص في الأسواق، لافتا إلى انها حققت أعلي إنتاجية في زراعة الخضروات فقد حقق فدان القرنبيط 8 آلاف ثمرة وتحتوى الثمرة الواحدة على 70 ورقة خضراء ووزنها لايقل عن 5 كيلو .