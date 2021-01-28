ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول فلاحة مصرية تطبق نظام الأورجانيك في زراعة المحاصيل.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:29 م
أول مزارعة مصرية
أول مزارعة مصرية تطبق النظام الاورجانيك في زراعة المحاصيل
Advertisements
قسم التوك شو
قالت أم نورا مزارعة مصرية، إنها تمكنت خلال الفترة الأخيرة من زراعة محاصيل الخضر والفاكهة بنظم الزراعة الحيوية، باعتباره أنظمة زراعية حديثة بدأت مصر في تحقيقها، مشيرة إلى أن هذا النظام حقق مؤخرا أعلى جودة وإنتاجية مقارنة بالزراعة التقليدية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انها تمتلك 20 فدانا من أراضى الاستصلاح الزراعى بزمام قرية العلا بمنطقة برج العرب، كما انها أول سيدة تزرع بالنظم الحيوية صيفا الطماطم والأناناس والفلفل والباذنجان وفى الشتاء يزرع القمح والبصل والثوم والفول البلدى والكرنب والقرنبيط. 

وأوضحت، أن تحاليل الثمار المنتجة من أرضه أثبتت خلوها تماما من متبقيات المبيدات، وهو ما يعنى زيادة كبيرة في أسعار تسويقها لأنها منتجات أورجانيك ولها سعر خاص في الأسواق، لافتا إلى انها حققت أعلي إنتاجية في زراعة الخضروات فقد حقق فدان القرنبيط 8 آلاف ثمرة وتحتوى الثمرة الواحدة على 70 ورقة خضراء ووزنها لايقل عن 5 كيلو .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء زراعة 67 فدان مُستصلحة بالقمح فى قنا

تعرف على علاقة مشروع الصوب الزراعية بـ الجنيه المصري

مستقبل مصر.. تفاصيل مشروع الخير ورسالة الرئيس للعاملين فيه

زراعة 292 ألف فدان محاصيل شتوية في الوادى الجديد

خبير: مصر تزرع الفراولة الأورجانيك بأقل تكلفة وأعلى إنتاجية

صفط الغربية.. حكاية قرية تشتهر بزراعة الفول السوداني والبطيخ والنباتات الطبية والعطرية.. شاهد

ترشيحاتنا

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

بشرى سارة حول فعالية لقاح فايزر مع سلالات كورونا الجديدة

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

العليا للفيروسات: تراجع إصابات كورونا.. وهذه الفئة مستثناة من تلقي اللقاح

الصحة: تراجع الإصابات اليومية بكورونا بنسبة 50%

لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات