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توك شو

رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة إسقاط ديون 328 ألف مزارع متعثر

الخميس 28/يناير/2021 - 10:07 م
علاء فاروق
علاء فاروق
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قسم التوك شو
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى ، تفاصيل إسقاط ديون 328 ألف مزارع متعثر بأجمالي 6.3 مليار جنيه وعودتهم مرة أخرى للتعامل مع الجهاز المصرفى. 

وقال فاروق خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن البنك يدرس ملف المتعثرين منذ أكثر من 4 أشهر ، وانه تم تقسيم الديون إلى قسمين ، الأول إذا كان أصل دين المزارع 25 ألف جنيه يتم إسقاطها بالكامل ومنحه فرصة أخرى للاقتراض، والثانى القروض الأكثر من 25 الفا وحتى 10 مليون جنيه يتم إسقاط 50 % من المديونية وجميع فوائدها سواء أفراد أو شركات. 

وأوضح علاء فاروق ، انه سيتم وقف إجراءات التقاضى لجميع العملاء ولن يسجن اى مزارع بسبب ديونه ، لافتا إلى أنه سيتم تأجيل الديون ودفعها على أقساط مناسبة و منح كافة المتعثرين فرصة للتعامل م مرة أخرى مع الجهاز المصرفى والاقتراض بفائدة 5% لدعم مشروعاتهم في الإنتاج الزراعى والحيوانى ومشروعات تربية البتلو واستبدال السيارات والميكنة الزراعية للرى الحديث .

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