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حوادث

كلب مسعور يعقر 5 أطفال بـ قنا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:47 م
كلب مسعور
كلب مسعور
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يوسف رجب

هاجم كلب مسعور عددا من الأطفال بمركز الوقف شمال قنا، أثناء تواجدهم فى الشارع، وتمكن من عقر 5 أطفال منهم.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمهاجمة كلب مسعور لـعدد من الأطفال، وعقر 5 أطفال منهم.


تبين إصابة كل من: موسى رجب11 عامًا، إبراهيم محمود فهمي 9 أعوام، مصطفى عبدالحميد محمد 9 أعوام، حسن علي 9 أعوام، و أحمد عبدالرحمن صابر 9 أعوام.


نقل الأطفال المصابون إلى مستشفى الوقف المركزى، لتلقى العلاج اللازم ومصل الكلب.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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