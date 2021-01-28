كلب مسعور يعقر 5 أطفال بـ قنا

هاجم كلب مسعور عددا من الأطفال بمركز الوقف شمال قنا، أثناء تواجدهم فى الشارع، وتمكن من عقر 5 أطفال منهم.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمهاجمة كلب مسعور لـعدد من الأطفال، وعقر 5 أطفال منهم.





تبين إصابة كل من: موسى رجب11 عامًا، إبراهيم محمود فهمي 9 أعوام، مصطفى عبدالحميد محمد 9 أعوام، حسن علي 9 أعوام، و أحمد عبدالرحمن صابر 9 أعوام.





نقل الأطفال المصابون إلى مستشفى الوقف المركزى، لتلقى العلاج اللازم ومصل الكلب.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.