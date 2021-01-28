متحدث البترول: قطاع الغاز شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الغاز شهد طفرات كبيرة خلال الفترة الماضية، سواء من خلال اكتفاء ذاتي أو زيادة الإنتاج.

وأضاف حمدي عبدالعزيز خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوزارة ترغب في توجيه الغاز لمشروعات القيمة المضافة "البتروكيماويات" ، ولدينا كميات فائضة من الغاز والأولوية للسوق المحلي، والكميات الفائضة يتم تصديرها.





وتابع: إنه خلال الفترة الماضية كانت أسعار التصدير منخفضة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي، وبالتالي "كنا لا نصدر سوى الكميات المتعاقد عليها فقط".



