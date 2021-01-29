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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تصميم المقررات الإلكترونية ٩ فبراير

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلالر فبراير  2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

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وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا. 

ومن هذه الدورات دورة  حول تصميم المقررات الالكترونية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9-10 فبراير  فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.




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