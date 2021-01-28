ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة يستغيث بالبرلمان لحل أزمة المصروفات

قالت أميرة محمود، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن معظم المدارس الخاصة تطالب أولياء الأمور بدفع مصاريف الفصل الثاني مقدمًا، منذ شهر ديسمبر الماضي.





وأضافت أميرة محمود في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المدارس معظمها أُغلقت فبالتالي هناك توفير في الكهرباء والماء، بالإضافة إلى وقف الأنشطة التي كانت تقوم بها المدارس لطلابها، قائلة: مش كل المدارس كملت أونلاين.. ليه بنضغط الناس في ظل الظروف اللي البلد بتمر بيها".





وتابعت منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن معظم المدارس قامت بإجبار أولياء الأمور على الدفع مقدمًا، وإلا سيتم حجب نتيجة الطالب الذي لم يسدد مصاريف الفصل الثاني.





وأشارت إلى أن أولياء الأمور أغلبهم قاموا بسداد مصاريف الفصل الأول، ومع ذلك المدارس أُغلقت، وأصبحت الدراسة إلكترونية أي عن بُعد.





واختتمت حديثها، بأنها تطالب لجنة التعليم في مجلس النواب، بالنظر إلى مشكلة أولياء الأمور مع أصحاب المدارس الخاصة.