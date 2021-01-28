ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة يستغيث بالبرلمان لحل أزمة المصروفات

الخميس 28/يناير/2021 - 10:16 م
أزمة مصروفات المدارس
أزمة مصروفات المدارس الخاصة
Advertisements
ندى رأفت

قالت أميرة محمود، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن معظم المدارس الخاصة تطالب أولياء الأمور بدفع مصاريف الفصل الثاني مقدمًا، منذ شهر ديسمبر الماضي.


وأضافت أميرة محمود في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المدارس معظمها أُغلقت فبالتالي هناك توفير في الكهرباء والماء، بالإضافة إلى وقف الأنشطة التي كانت تقوم بها المدارس لطلابها، قائلة: مش كل المدارس كملت أونلاين.. ليه بنضغط الناس في ظل الظروف اللي البلد بتمر بيها".


وتابعت منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن معظم المدارس قامت بإجبار أولياء الأمور على الدفع مقدمًا، وإلا سيتم حجب نتيجة الطالب الذي لم يسدد مصاريف الفصل الثاني.


وأشارت إلى أن أولياء الأمور أغلبهم قاموا بسداد مصاريف الفصل الأول، ومع ذلك المدارس أُغلقت، وأصبحت الدراسة إلكترونية أي عن بُعد.


واختتمت حديثها، بأنها تطالب لجنة التعليم في مجلس النواب، بالنظر إلى مشكلة أولياء الأمور مع أصحاب المدارس الخاصة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب التعليم بتوفير نماذج لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات الجديدة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب برفع الغياب في المدارس وتخفيف المناهج.. والتعليم ترد

ائتلاف نافذة على التعليم يناشد الوزارة بالتدخل لتفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس

ائتلاف أولياء أمور مصر: الأونلاين قد لا تتناسب مع المواد العلمية

ائتلاف أولياء أمور مصر: قرارات مجلس الوزراء في محلها مع ذروة انتشار كورونا

إعادة النظر في قانون الثانوية التراكمية أبرزها.. مطالب أولياء أمور مصر من برلمان 2021

ترشيحاتنا

توتر اللاعبين.. عماد متعب يكشف عن ثغرة في لقاء الزمالك والمقاصة

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

خبيرة : عوائد شهادة الادخار لم تعد مغرية.. والاستثمار في العقارات أفضل

الأهلي يضم مدافع مالية كفر الزيات 5 مواسم .. ويخرج للإسماعيلي على سبيل الإعارة

بعد إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي.. إليكِ أضرار البوتكس والفيلر

"مصر ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز عالميًا".. نائب رئيس هيئة البترول يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات