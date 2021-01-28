ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سياحة النواب: زيادة الرحلات الجوية مع روسيا قطرة غيث تنعش القطاع السياحي

الخميس 28/يناير/2021 - 10:44 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
Advertisements
سماح أنور
قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب تفشي جائحة كورونا مما أدى إلى إلحاقه بخسائر عدة، حيث يمثل هذا المجال أهمية كبرى في توفير العملة الصعبة للدولة وزيادة حصيلة الإيرادات.

وأكد " هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار زيادة الرحلات الجوية لروسيا مع مصر لتبدأ في 8 قبراير المقبل وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من كل مطار خاص بها إلى القاهرة جاء في توقيت مناسب تتعطش له السياحة فهو بمثابة قطرة غيث من شأنها بث روح النشاط والحيوية به مجددا ويسهم ذلك في زيادة حركة الوافدين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار لا يشكل خطرا من ناحية زيادة معدلات الإصابة بكورونا، مشددا علي ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية اللازمة بالمنشأت السياحية والفنادق مما يضمن عدم حدوث إصابات.

وتابع النائب : أن الوضع الصحي بمصر لا يتقارن مع مختلف دول العالم، فنحن حتي الآن في مرحلة الأمان ومنحني الإصابات يتجه نحو الإنخفاض.


 جاء ذلك بعد أن أعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل، كما قررت زيادة الرحلات المتوجهة إلى مصر اعتبارا من هذا الموعد أيضا.


وذكر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا أن الرحلات الدولية من مدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير، مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.


ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للمقر، جاء نصه: "اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى الدول الأجنبية من المطارات الدولية في أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك".


وأضاف البيان "وبقرار من المقر، اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر من هذه المطارات الروسية بمعدل لا يزيد على رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

تعليق أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الأمطار

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

الخطوط القطرية تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بعد 3 سنوات من الإغلاق.. الخطوط القطرية تستأنف العمل بمكاتبها في مطار القاهرة

بعد توقف أكثر من 3 سنوات.. فلاي دبي تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة

ترشيحاتنا

هل النوم على البطن حرام أم مكروه ؟ .. الإفتاء تجيب

رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

متصدر لا تكلمني.. الزمالك يضرب المقاصة برباعية ويعتلي قمة الدوري

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

الخطيب على رأسها.. تعرف على بعثة الأهلي في مونديال الأندية

اتفاق ودعم بين بيراميدز والإسماعيلي خلال الانتقالات الشتوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات