سياحة النواب: زيادة الرحلات الجوية مع روسيا قطرة غيث تنعش القطاع السياحي

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب تفشي جائحة كورونا مما أدى إلى إلحاقه بخسائر عدة، حيث يمثل هذا المجال أهمية كبرى في توفير العملة الصعبة للدولة وزيادة حصيلة الإيرادات.





وأكد " هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار زيادة الرحلات الجوية لروسيا مع مصر لتبدأ في 8 قبراير المقبل وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من كل مطار خاص بها إلى القاهرة جاء في توقيت مناسب تتعطش له السياحة فهو بمثابة قطرة غيث من شأنها بث روح النشاط والحيوية به مجددا ويسهم ذلك في زيادة حركة الوافدين.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار لا يشكل خطرا من ناحية زيادة معدلات الإصابة بكورونا، مشددا علي ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية اللازمة بالمنشأت السياحية والفنادق مما يضمن عدم حدوث إصابات.





وتابع النائب : أن الوضع الصحي بمصر لا يتقارن مع مختلف دول العالم، فنحن حتي الآن في مرحلة الأمان ومنحني الإصابات يتجه نحو الإنخفاض.









جاء ذلك بعد أن أعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل، كما قررت زيادة الرحلات المتوجهة إلى مصر اعتبارا من هذا الموعد أيضا.









وذكر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا أن الرحلات الدولية من مدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير، مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.









ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للمقر، جاء نصه: "اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى الدول الأجنبية من المطارات الدولية في أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك".









وأضاف البيان "وبقرار من المقر، اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر من هذه المطارات الروسية بمعدل لا يزيد على رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار".



