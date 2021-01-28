رئيس قناة السويس: مشروع جديد لإنتاج الأسماك يساهم في التصدير لأوروبا.. فيديو

التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في عام 2016 .





وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه تم فتح أحواض أخرى في المنوفية في عام 2018، مشيرا إلى أنه يتم العمل على فتح أحواض أخرى حتى نصل إلى 4450 حوضا.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه يتم التعاون مع إحدى الشركات النوبية للقيام بأحواض رأسية لإنتاج 5000 طن على مدار العام وسيتم اقامته بمنطقة السخنة وسيصدر انتاجه بالكامل وسيخصص جزء منه في القاهرة.





وأشار ربيع إلى ان استثمارت هذا المشروع ستصل إلى مليار دولار، مؤكدا أن هذا المشروع سيمكننا من انتاج 25 ألف طن وسيساهم في عودة تصدير الأسماك لأوروبا.