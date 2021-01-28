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مساعد وزير الداخلية الأسبق: معركة 25 يناير 1952 أبطالها 700 جندي مصري في مواجهة 7 آلاف إنجليزي

الخميس 28/يناير/2021 - 10:40 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الاحتفال بعيد الشرطة فصل من فصول النضال المصري ضد الاستعمار، الذي يؤكد أننا لم ولن نخضع للابتزاز من القوى الخارجية أو الجماعات الإرهابية التي تريد النيل من مقدرات الشعب وثرواته.

وتابع اللواء محمد نجم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، النقيب مصطفى رفعت قاد معركة 25 يناير عام 1952، مع ما يقرب من 700 جندي، في مواجهة 7 آلاف جندي من القوات الإنجليزية.  

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، "الجندي المصري لا يستسلم ولديه العزيمة للدفاع عن وطنه حتى آخر قطرة من دمه، لافتا أن توزيع الورود والحلوى على المواطنين تهدف إلى توطيد العلاقات بين الشرطة والمواطن.
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