مساعد وزير الداخلية الأسبق: معركة 25 يناير 1952 أبطالها 700 جندي مصري في مواجهة 7 آلاف إنجليزي





وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، "الجندي المصري لا يستسلم ولديه العزيمة للدفاع عن وطنه حتى آخر قطرة من دمه، لافتا أن توزيع الورود والحلوى على المواطنين تهدف إلى توطيد العلاقات بين الشرطة والمواطن.

وتابع اللواء محمد نجم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، النقيب مصطفى رفعت قاد معركة 25 يناير عام 1952، مع ما يقرب من 700 جندي، في مواجهة 7 آلاف جندي من القوات الإنجليزية.