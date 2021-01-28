إبراهيم عيسى: لاعبو منتخب اليد رفعوا راسنا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى ـ إن أداء منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك بطل العالم، مشرف ومكافح وقوى، فى مباراة ماراثونية ، مضيفا أن المصريين احتفوا بمنتخب اليد، رغم الخسارة.





وأضاف "عيسى" خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن هذا الأداء والقدرة على تقديم عرض شرف المصريين، ورفع رأسنا، كمحبين للرياضة، فأمس كان هناك تجمعات شعبية، وكل البيوت كانت تتابع بعشق وبلهفة وبفخر وسعادة، والجميع أصبح يحفظ أسماء لاعبى اليد، ولم يكن هناك أم مصرية إلا وتدعو لهؤلاء الأبطال، فنحن أمام مشهد شديد الجمال والروعة.





وتابع إبراهيم عيسى: "تلاحقنا خيبة الأمل راكبة جمل، ونريد أن نسأل، "لماذا كرة القدم التى يصرف عليها ملايين ومليارات ولها اهتمام إعلامي كبير وعشرات ساعات على القنوات التليفزيونية تحكى لهوا وتعبث فى عقول الجماهير، ولا انجاز فيها".



