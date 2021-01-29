مركز تعليم الكبار بعين شمس يواصل دورة إعداد الحقيبة التدريبية.. اليوم

يواصل مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس دورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين .
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ويحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار .
يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).
ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية.
وفي سياق آخر حرصت جامعة عين شمس على دعم الرياضة المصرية وتقديم كل سبل الرعاية للشباب المصري عامة وذوى القدرات بصفة خاصة، تستضيف جامعة عين شمس تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين (رجال - سيدات)، وذلك على أرض الصالة المغطاة بالجامعة لعقد تدريباتهم المكثفة استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا ٢٠٢١ والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للمكفوفين.
يأتي تعاون جامعة عين شمس مع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ومن المقرر أن تعقد تدريبات المنتخب الوطني اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل وحتى نهاية أبريل ٢٠٢١.