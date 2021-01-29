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حوادث

ضبط 7 أطنان سمسم فاسد بحملات تموينية في الإسكندرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:03 ص
سمسم فاسد
سمسم فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7 طن "سمسم" غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على شوائب وأتربه ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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