ضبط 4 أطنان ملح طعام مغشوش قبل بيعة للمواطنين فى البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4,57 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر وعبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.



