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حوادث

ضبط 4 أطنان ملح طعام مغشوش قبل بيعة للمواطنين فى البحيرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:03 ص
ملح طعام مغشوش
ملح طعام مغشوش
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4,57 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر وعبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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