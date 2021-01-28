الفاشونيستا آسيا عاكف تروي قصة التحرش بها: لم أعد أحتمل هذه التصرفات

نشرت الفاشونيستا الكويتية "آسيا عاكف"، مقطعا عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تروي خلاله قصة تعرضها للتحرش، أثناء توجهها إلى أحد الأماكن في الكويت.





بدأت الفاشونيستا رواية التحرش، قائلةً: «كل ما أطلع لازم في أحد يتحرش فيني، أو يتحرش بوحدة ثانية في الشارع، أنتم لا تستحون على وجوهكم، كل ما أسير بسيارتي في الشارع ادّوسون عشان تقرعوني».









وتابعت الفاشونيستا الكويتية: «المشكلة هنا الرجال ما تستحون على وجوهكم، عنا مشكلة تحرش في هالدولة، وإحنا كبنات عندما نخرج ونستأنس ونغيّر جو شوية، ونعود للبيت لا نتحدث عن التحرش اللي يصير فينا بالشوارع، لأنوا ما نريد نغير حياتنا».









أشارت الفاشينيستا الكويتية آسيا عاكف: «في حال لو تحدثت البنت عن التحرش، يكون رد فعل الأهل بعدم خروجها من المنزل، بحجة عندها مشكلة تحرش، مشكلتها منكم، يا رجال».









واضافت الفاشونيستا الكويتية: «لن أسكت من الآن فصاعدًا في حال تعرضت للتحرش، لأن الأمر أصبح مبالغا فيه ولم أعد أحتمل هذه التصرفات والمواقف في الشارع».









يشار إلى أن آسيا عاكف، عارضة ومصممة أزياء كويتية، من أم أمريكية، تقيم بين الكويت والولايات المتحدة، وتعتبر واحدة من أكثر مدوني الأزياء تأثيرًا في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.











