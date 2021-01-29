تلاعب شركات القطاع الخاص بمعاشات العمالة.. ونواب: الدولة لن تقبل بانتقاص حقوقهم.. ومطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات

- برلماني يطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات
- لحل مشكلة خفض العمالة.. نائب يطالب بتشديد الرقابة علي أصحاب شركات القطاع الخاص
- برلماني: الدولة تسعي لمنح العمالة غير المنتظمة دعم طويل الآجل
قال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن جلسة إجتماع وزير القوي العاملة داخل مجلس النواب شهدت عدة أسئلة برلمانية تتعلق بشئون عمال القطاع الخاص وأبرزها مشكلات المعاش المبكر وخفض أعداد العاملة بحجة مواجهة تداعيات كورونا والحد من إنتشار الفيروس.
طالب " مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بضرورة إجراء تعديل بقانون المعاشات والتأميينات الأجتماعية بما يحافظ علي حقوق موظفي القطاع الخاص ككل وذلك بسبب معاناتهم من العديد من المشكلات التي تتمثل غالبيتها في الأجور وآليات المعاش ونهاية الخدمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن
لجنة القوي العاملة ستعقد إجتماعا مع الوزير بشأن مناقشة هذه الأمور وقيامه
بالرد علي كافة المتطلبات التي يطرحها، إضافة إلي إعادة عرض قانون
التأمينات الجديد والبت في بنوده والحديث عن إمكانية إحداث تعديلات به تتواكب
مع احتياجات المعيشة وتأمين مستقبل العائلات التي ينقطع أربابها عن العمل في
حالات التسريح.
وتابع النائب حديثه، قائلا : هناك ما يقرب إلي 25 مليون عامل بالقطاع الخاص أي رقم لا يعد قليلا، لذا يسعي البرلمان بالتنسيق مع الحكومة في إصلاح شئونهم بما يحقق لهم حياة كريمة دون مخاطر أو تحديات تتعلق بمجال العمل.
وقال النائب أحمد دياب عضو
مجلس النواب، أن الدولة تسعي بشكل دائم للحفاظ علي حقوق العمال بشكل عام ولا
سيما موظفي القطاع الخاص ويظهر ذلك من خلال مبادراتها في زيادات نسب العلاوات
والحوافز والترقيات بشكل دوري للتخفيف
الأعباء المادية عن كاهلهم.
أضاف " دياب" في تصريحات
خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك تشريعات عدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل
والعامل وتنص بأحقيته للحصول علي المعاش وتحديدا في حالات المعاش المبكر، فضلا عن
دور قانون التأمينات الإجتماعية في هذا الشأن فالأمر لا يكمن في إقرار
تعديلات تشريعية جديدة بل يستوجب التطبيق الفعلي لهذه البنود علي أرض الواقع.
وعن مشكلة خفض أعداد العمالة بالقطاع الخاص، طالب عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة علي هذه الشركات من قبل الجهات التنفيذية المعنية التي تتمثل في مكاتب العمل ومكاتب التأمين عن كل منطقة جغرافية تختص بالإشراف والمتابعة عليها بهدف رصد مشكلات العمال مما يجبر أصحاب الأعمال علي الإلتزام بالقانون.
وتابع النائب، أما عن مشكلة الفصل التعسفي فلم يتم إغفالها ونص مشروع قانون العمل الجديد علي إلغاء استمارة (6) التي تقضي بفصل العامل أو الموظف دون مبرر أو سبب لإحداث ذلك، ومن المرتتقب صدوره بالقريب العاجل وبالتالي سيمنحهم كافة حقوقهم وإمتيازاتهم.
وفي سياق متصل أشاد النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب، بحرص الدولة الدائم علي حفظ حقوق العمال وتحديدا موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة كما تم تكثسف الجهود في حمايتهم وإزالة العقبات والتحديات المعيشية في ظل جائحة كورونا.
و أضاف " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن فئة العمالة غير المنتظمة تحظي بإهتمام ودعم كبير من الرئيس السيسي بسبب إحساسه بالطبقات الفقيرة وسعيه المستمر في منحهم التضامن والمساندة طويلة الآجل وسيتم ذلك وفق خطط إستراتيجية مدروسة وبالفعل جاري العمل عليها.
و لفت النائب، إلي أن إشكالية استحقاق المعاش بالنسبة للقطاع الخاص والفصل التعسفي يناقشها مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن البرلمان لم يقبل أي تهاون في إنتقاص حقوق العمال وكذلك
جاء ذلك بعد أن ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.
وقالت عطوة، خلال بيان صادر عنها، إن
تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من
بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة فى مصر، مُشيرة
إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف
أوضاع العمال وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع
العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه
بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، إلا أنها تقاعست عن
دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي
للعمال في بعض شركات القطاع الخاص مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض
العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة:" لابد على الوزير الاعتراف بالفشل
والتراجع لحزم الأمور".
وأكدت عطوة، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب عمال القطاع الخاص بأضرار كثيرة ، ولم يُلقي بثماره على العمال، خاصة وأن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا فى شركات ومصانع صدموا العاملين بأنه لا معاش لهم وفقا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن ”إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووجهت البرلمانية سؤال لـ"وزير
القوى العاملة محمد سعفان"، ماذا
ستقدمه الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل
مشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لانهم لا يوجد لهم مصدر رزق ومع
ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.