تلاعب شركات القطاع الخاص بمعاشات العمالة.. ونواب: الدولة لن تقبل بانتقاص حقوقهم.. ومطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات

برلماني يطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات

لحل مشكلة خفض العمالة.. نائب يطالب بتشديد الرقابة علي أصحاب شركات القطاع الخاص

برلماني: الدولة تسعي لمنح العمالة غير المنتظمة دعم طويل الآجل

قال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن جلسة إجتماع وزير القوي العاملة داخل مجلس النواب شهدت عدة أسئلة برلمانية تتعلق بشئون عمال القطاع الخاص وأبرزها مشكلات المعاش المبكر وخفض أعداد العاملة بحجة مواجهة تداعيات كورونا والحد من إنتشار الفيروس.

طالب " مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بضرورة إجراء تعديل بقانون المعاشات والتأميينات الأجتماعية بما يحافظ علي حقوق موظفي القطاع الخاص ككل وذلك بسبب معاناتهم من العديد من المشكلات التي تتمثل غالبيتها في الأجور وآليات المعاش ونهاية الخدمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن لجنة القوي العاملة ستعقد إجتماعا مع الوزير بشأن مناقشة هذه الأمور وقيامه بالرد علي كافة المتطلبات التي يطرحها، إضافة إلي إعادة عرض قانون التأمينات الجديد والبت في بنوده والحديث عن إمكانية إحداث تعديلات به تتواكب مع احتياجات المعيشة وتأمين مستقبل العائلات التي ينقطع أربابها عن العمل في حالات التسريح.

وتابع النائب حديثه، قائلا : هناك ما يقرب إلي 25 مليون عامل بالقطاع الخاص أي رقم لا يعد قليلا، لذا يسعي البرلمان بالتنسيق مع الحكومة في إصلاح شئونهم بما يحقق لهم حياة كريمة دون مخاطر أو تحديات تتعلق بمجال العمل.

وقال النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعي بشكل دائم للحفاظ علي حقوق العمال بشكل عام ولا سيما موظفي القطاع الخاص ويظهر ذلك من خلال مبادراتها في زيادات نسب العلاوات والحوافز والترقيات بشكل دوري للتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم.

أضاف " دياب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك تشريعات عدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتنص بأحقيته للحصول علي المعاش وتحديدا في حالات المعاش المبكر، فضلا عن دور قانون التأمينات الإجتماعية في هذا الشأن فالأمر لا يكمن في إقرار تعديلات تشريعية جديدة بل يستوجب التطبيق الفعلي لهذه البنود علي أرض الواقع.

وعن مشكلة خفض أعداد العمالة بالقطاع الخاص، طالب عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة علي هذه الشركات من قبل الجهات التنفيذية المعنية التي تتمثل في مكاتب العمل ومكاتب التأمين عن كل منطقة جغرافية تختص بالإشراف والمتابعة عليها بهدف رصد مشكلات العمال مما يجبر أصحاب الأعمال علي الإلتزام بالقانون.





وتابع النائب، أما عن مشكلة الفصل التعسفي فلم يتم إغفالها ونص مشروع قانون العمل الجديد علي إلغاء استمارة (6) التي تقضي بفصل العامل أو الموظف دون مبرر أو سبب لإحداث ذلك، ومن المرتتقب صدوره بالقريب العاجل وبالتالي سيمنحهم كافة حقوقهم وإمتيازاتهم.





وفي سياق متصل أشاد النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب، بحرص الدولة الدائم علي حفظ حقوق العمال وتحديدا موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة كما تم تكثسف الجهود في حمايتهم وإزالة العقبات والتحديات المعيشية في ظل جائحة كورونا.

و أضاف " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن فئة العمالة غير المنتظمة تحظي بإهتمام ودعم كبير من الرئيس السيسي بسبب إحساسه بالطبقات الفقيرة وسعيه المستمر في منحهم التضامن والمساندة طويلة الآجل وسيتم ذلك وفق خطط إستراتيجية مدروسة وبالفعل جاري العمل عليها.

و لفت النائب، إلي أن إشكالية استحقاق المعاش بالنسبة للقطاع الخاص والفصل التعسفي يناقشها مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن البرلمان لم يقبل أي تهاون في إنتقاص حقوق العمال وكذلك

جاء ذلك بعد أن ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.

وقالت عطوة، خلال بيان صادر عنها، إن تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة فى مصر، مُشيرة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، إلا أنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة:" لابد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور".

وأكدت عطوة، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب عمال القطاع الخاص بأضرار كثيرة ، ولم يُلقي بثماره على العمال، خاصة وأن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا فى شركات ومصانع صدموا العاملين بأنه لا معاش لهم وفقا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن ”إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووجهت البرلمانية سؤال لـ"وزير القوى العاملة محمد سعفان"، ماذا ستقدمه الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل مشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لانهم لا يوجد لهم مصدر رزق ومع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.