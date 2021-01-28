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الأوقاف: توزيع 100 ألف متر سجاد على مساجد القرى والنجوع

الخميس 28/يناير/2021 - 10:24 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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إسراء صبري
قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها من أجل تعقيم وصيانة المساجد لاستقبال الزوار وخطبة الجمعة، منوها إلى أن تعقيم المساجد بدأ منذ يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة صباحا في كل أنحاء الجمهورية.

وأكمل: التعقيم يتواكب معه صيانة من خلال وضع العلامات على الأرض وأيضا التأكد من ارتداء المصلين للكمامة، إضافة إلى التأكيد على غلق دورات المياه حتى لا يتعرض المصلون للعدوى.
 
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى والنجوع تواكب معها مشاركة وزارة الأوقاف في تحديث مساجد القرى والنجوع الفقيرة.
 
وتابع: الوزارة تستهدف توزيع 100 ألف متر سجاد لمساجد القرى والنجوع، معقبا: بحلول شهر فبراير سيتم توزيع 20 ألف متر سجاد على القرى كل شهر حتى 30 يونيو.

وأوضح أن جميع مساجد الجمهورية تتبع وزارة الأوقاف، معقبا: الوزارة أدخلت أكثر من 600 مسجد خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الوزارة تفتتح 30 مسجدا كل جمعة.
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