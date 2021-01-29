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تعليم

للفصل الدراسي الثاني.. فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ آداب القاهرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، فتح باب التقدم بالدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وذلك حتى يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.

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وجاء قرار التقديم في الأقسام التالية:

- قسم اللغة العربية وآدابها 
- قسم اللغة الانجليزية 
- قسم اللغه الصينية 
- قسم اللغة الالمانية 
- قسم اللغة اليابانية 
- قسم الاجتماع
- قسم علم النفس 
- قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 

وكانت أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة قرارا مهما بشأن تطبيق غرامة على طلاب برامج الساعات المعتمدة فى حين عدم دفع المصروفات. 

وقالت الكلية إن نسبة الغرامة متغيرة، وستكون نسبة الغرامة 10% حتى يوم السبت 30من يناير الجاري وسوف تزيد الغرامة إلى 25%؜ بداية من يوم الاحد 31 من يناير.
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