للفصل الدراسي الثاني.. فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ آداب القاهرة

أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، فتح باب التقدم بالدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وذلك حتى يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.





اقرأ أيضا :





وجاء قرار التقديم في الأقسام التالية:





- قسم اللغة العربية وآدابها

- قسم اللغة الانجليزية

- قسم اللغه الصينية

- قسم اللغة الالمانية

- قسم اللغة اليابانية

- قسم الاجتماع

- قسم علم النفس

- قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات





وكانت أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة قرارا مهما بشأن تطبيق غرامة على طلاب برامج الساعات المعتمدة فى حين عدم دفع المصروفات.



