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برلمان

برلماني يطالب بتوفير فرص عمل للشباب الدارسين بالخارج من قبل الدولة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:01 ص
النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب
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القسم السياسي
علّق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على عقد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم، قائلًا "ربط الشباب الدراسين بالخارج بوطنهم أمر ايجابي يستحق التقدير للقائمين عليه وخاصة وزارة الهجرة" 


وأفاد "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذه المبادرة تعد امتداد للمبادرات السابقة التي عقدتها وزارة الهجرة لربط المصريين المقمين بالخارج بوطنهم بهدف تعزيز قيمة الانتماء لديهم، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لاستضافة العقول التي هجرت للخارج بهدف تبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهودها.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة عانت بسبب هجرت الشباب المثمرة من أبنائنا المصريين للخارج للدراسة أو لايجاد فرصة عمل وترك بلدهم، مؤكدًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مجالات تخصصهم، علاوة على وضع مرتبات تتناسب مع المؤهلات الدراسية الحاصلين عليها .


يذكر أن  السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم وتم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي/ نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.


وحرصت وزيرة الهجرة على حضور الشباب المشاركين في مبادرة شباب الدارسين بالخارج من كافة الدول، لاستعراض الاستراتيجية أمامهم للمشاركة في إعدادها وإبداء آرائهم وأفكارهم، كما شارك أيضا الشباب غير المتواجد في مصر وعادوا لدراستهم خارج مصر، وممن قاموا بجهود في تكوين روابط لشباب المصريين الدارسين في الدول المقيمون به.
 









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