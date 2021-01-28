تحرك عاجل للجيش اللبناني باتجاه ساحة النور

كشف موقع بيروت "اللبناني" عن بدء تقدم الجيش اللبناني باتجاه ساحة النور وسط إلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة.





وأفادت صفحة قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" بنشوب حريق كبير في المحكمة الشرعية السنية داخل السراي في طرابلس جراء إلقاء قنابل مولوتوف.





وكانت قوي الأمن الداخلي اللبناني أعلنت عن سقوط ثلاث قنابل يدوية حربية داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر.





وعبر صفحتها علي تويتر تساءلت: أمام هذه الاعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟.





وكانت قنبلة يدوية حربية ‏سقطت داخل باحة سراي طرابلس نتج عنها جرح أحد العناصر وإصابته طفيفة. ‎



